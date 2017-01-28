Олланд призвал ЕC жестко ответить на заявления Трампа по Brexit

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа должна дать жесткий ответ на заявления нового президента США Дональда Трампа, который публично приветствовал выход Великобритании из Евросоюза, передает AFP.

«Слыша такие заявления от президента США, когда он заявляет о том, что Brexit является примером для других стран — я думаю, здесь мы должны ему ответить», — заявил французский лидер на саммите средиземноморских стран ЕС в Лиссабоне.

Олланд подчеркнул, что в отношениях с новым главой Белого дома страны ЕС должны в первую очередь защищать общеевропейские интересы, имея при этом твердую позицию.