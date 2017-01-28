Умер британский актер Джон Херт

Известный британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет, пишет газета Mirror.

По данным издания, артист долгое время страдал от рака поджелудочной железы. Сам Херт многократно заявлял, что идет на поправку, и болезнь не мешает ему работать. В середине 2015 года актер заявлял, что победил болезнь.

Херт родился в 1940 году в английском городе Честерфилд. Свою актерскую карьеру он начинал в театре. В 1966 году Херт снялся в фильме «Человек на все времена», который был отмечен премией «Оскар» в шести номинациях. Позже актер дважды выдвигался на премию Американской киноакадемии — за «Полуночный экспресс» Алана Паркера в 1978 году и «Человек-слон» Дэвида Линча в 1980-м. За эти фильмы он получил премию BAFTA.

Новому поколению кинозрителей Джон Херт известен по роли продавца волшебных палочек мистера Олливандера в серии фильмов о Гарри Поттере, а также ролям второго плана в картинах «Ключ от всех дверей» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Он также снимался в фильмах «Чужой» (Кейн) и «V — значит вендетта» (диктатор Адам Сатлер).

В 2015 году Херт был удостоен рыцарского титула.