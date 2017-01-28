В Москве умерла вдова Владимира Зельдина Иветта Капралова

В Москве скончалась супруга народного артиста СССР Владимира Зельдина — Иветта Евгеньевна Капралова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее помощницу.

«Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром дома», — сказала она.

По данным телеканала Life, Иветта Капралова будет кремирована. Телеканал также отмечает, что Иветта Капралова всего на несколько месяцев пережила своего супруга. Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни в реанимации института им. Склифосовского.

Иветта Зельдина родилась в 1935 году, была третьей женой Владимира Зельдина, они поженились в 1964 году. Работала организатором и ведущей различных концертов исполнителей советской эстрады. С программой «Товарищ кино» объехала всю страну.

3 ноября 2016 года Владимир Зельдин был похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве под залпы ружей. Рядом с местом его погребения находятся могилы актера Льва Дурова, академика Льва Ландау и певицы Елены Образцовой.