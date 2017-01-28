в Новокузнецке возбудили уголовное дело после пропажи 12-летней девочки

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 12-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

Для расследования происшествия создана специальная следственно-оперативная группа во главе с замруководителя управления СКР. «В связи с особой сложностью расследования уголовное дело передано в 1-й отдел по расследованию особо важных дел», — отмечается в сообщении ведомства.

Работа по поиску пропавшего ребенка ведется в круглосуточном режиме. На причастность к совершению преступления уже проверено более 300 лиц. Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

17 января в Оренбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении 12-летней девочки, которое произошло ранее в тот же день. Задержанным оказался житель Пермского края. Девочка была найдена живой и здоровой. Позже задержанный признался в совершении преступлений в отношении детей в 2011 и 2013 годах в Пермском крае.