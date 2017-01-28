Мемория. Василий Ключевский

28 (16) января 1841 года родился выдающийся историк Василий Ключевский.

Личное дело

Василий Осипович Ключевский (1841 – 1911) родился в селе Воскресеновка Пензенской губернии в семье священника. В 1850 году после смерти отца, семья Ключевского переехала в Пензу, где один из друзей отца предоставил им небольшой домик. Василий Ключесвкий учился в приходском духовном училище, затем в духовном уездном училище и в духовной семинарии. Так как он предпочитал научную, а не духовную карьеру, то на на последнем курсе намеренно бросил семинарию и в течение года самостоятельно готовился к вступительным экзаменам в университет. В 1861 году стал студентом историко-филологического факультета Московского университета. Его главным учителем стал С. М. Соловьев. За выпускное сочинение «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866) был награжден золотой медалью и оставлен на кафедре для подготовке к профессорскому званию. Магистерскую диссертацию «Древнерусские жития святых как исторический источник» Ключевский защитил в 1872 году. При ее подготовке он изучил около пяти тысяч житийных список и написал несколько отдельных работ, например «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае», «Псковские споры», «Западное влияние и церковный раскол в России ХVII века». В 1871 году Ключевский был избран на кафедру русской истории в Московской духовной академии, которую занимал до 1906 года, в следующем году начал преподавать в Александровском военном училище и на Высших женских курсах. В сентябре 1879 года он стал доцентом Московского университета, в 1882 году – экстраординарным, в 1885 году – ординарным профессором. В 1889 году Василий Ключевский был избран членом-корреспондентом историко-филологического отделения Императорской Академии наук по разряду историко-политических наук, в 1900 году – ординарным академиком по истории и древностям русским, а с 1908 года еще и почетным академиком отделения русского языка и словесности. Умер Василий Ключевский в Москве 12 мая 1911 года.

Чем знаменит

Василий Ключевский

Главным трудом Василия Ключевского стал «Курс русской истории», работа над котором продолжалась более тридцати лет. Он охватывает период от начала древнерусского государства до реформ Александра II. В качестве основного фактора русской истории Ключевский называет колонизацию: «История России есть история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней». Согласно Ключевскому, русская история делится на четыре периода. В начальную эпоху, с VIII по XIII век, основной территории Руси был бассейн Днепра. Во время второго периода (XIII – сер. XV века) основное население переместилось в междуречье верхней Волги и Оки. Со второй половины XV века до 1610-х годов русское население колонизировало юго-восточные донские и средневолжские земли. Тогда начало закрепощение крестьян. В последнем историческом периоде «русский народ распространяется по всей равнине от морей Балтийского и Белого до Черного, до Кавказского хребта, Каспия и Урала». Этот период историк определял как «всероссийский, императорский, дворянский» с «крепостным-земледельческим и фабрично-заводским хозяйством».

О чем надо знать

Помимо «Курса русской истории» Василию Ключевскому принадлежит немало других работ, многие из которых сохраняют актуальность и поныне. Интересный опыт определения стоимости рубля по хлебным ценам содержится в работе «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему». Проблемам социально-экономической истории посвящены «Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена холопства в России». Менее известны принадлежащие ему очерки о творчестве многих русских литераторов от Фонвизина до Чехова. Большой интерес представляют изданные дневники и письма Василия Ключевского.

Прямая речь

Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.

В России есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать потому, что у них нет подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров.

История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.

Крепкие слова не могут быть сильными доказательствами.

Кто смеется, тот не злится, потому что смеяться значит прощать.

Кто неспособен работать по 16 часов в сутки, тот не имел права родиться и должен быть устранен из жизни как узурпатор бытия.

Я слишком стар, чтобы стареть: стареют только молодые.

Государству служат худшие люди, а лучшие – только худшими своими свойствами.

В театре мещане играют царей, а во дворцах цари – мещан.

Бесплодность полицейских мер обнаруживала всегдашний прием плохих правительств — пресекая следствия зла, усиливать его причины.

Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости, как от всего можно одуреть, даже от собственного ума.

Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить

Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения.

Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственным методом мышления.

Развивая мысль в речи, надо сперва схему ее вложить в ум слушателей, потом в наглядном сравнении предъявить ее воображению и, наконец, на мягкой лирической подкладке осторожно положить ее на слушающее сердце, и тогда слушатель — ваш военнопленный.

Славянофильство – история двух-трех гостиных в Москве и двух-трех дел в московской полиции.

Из афоризмов Василия Ключевского

8 фактов о Василии Ключевском

Фамилия Ключевский происходит от села Ключи, где дед историка был дьяконом. Фамилия была дана отцу Василия Ключевского при поступлении в духовное училище.

В 1893 - 1895 годах Василий Ключевский по поручению императора Александра III читал курс русской истории великому князю Георгию Александровичу.

Лекции Ключевского в университете пользовались столь большой популярностью, что аудитория всегда была переполнена. Администрация неоднократно пыталась пускать на его лекции только тех, в чью программу обучения она входили официально, но студенты прорывались в аудиторию, а самые находчивые просто занимали место с утра.

Под впечатлением лекции Ключевского об эпохе Петра, прочитанной в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, художник Валентин Серов создал известный рисунок «Петр I».

Свою докторскую диссертацию «Боярская дума Древней Руси» Ключевский писал десять лет (1872–1882).

Если годы предподавания Ключевского в различных учебных заведения сложить вместе, получится 108 лет чтения лекций.

Ключевский консультировал Федора Шаляпина во время подготовки к ролям Ивана Грозного и Бориса Годунова.

Российская академия наук вручает премию имени Василия Ключевского за труды по русской истории.

Материалы о Василии Ключевском

Статья о Василии Ключевском в русской Википедии

Статья о Василии Ключевском в энциклопедии «Кругосвет»

Ключевский в Библиотеке Мошкова

Ключевский на сайте Российской академии наук

Ключевский в проекте «Хронос»