Автомобиль сбил бригаду дорожных рабочих на Кутузовском проспекте

Автомобиль ВАЗ-2114 сбил четырех пешеходов возле остановки на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает m24.ru.

По неустановленной пока причине водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела на тротуар. В результате происшествия один человек погиб. Водитель автомобиля также получил травмы.

В свою очередь, телеканал «360» сообщает, что пострадавшие являлись рабочими, которые расчищали снег у остановки общественного транспорта. Как уточняется, инцидент произошел перед Новоарбатским мостом на полосе в сторону центра.

Телеканал также опубликовал видео с места ДТП на Кутузовском проспекте.