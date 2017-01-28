В РПЦ назвали противников передачи Исаакия сторонниками политических сил

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал политизированной дискуссию о передаче церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не считаю дискуссию вокруг передачи Исаакиевского собора дискуссией мировоззренческой. Это как раз дискуссия политическая, или, если хотите, она, безусловно, политизирована. Потому что, посмотрите, люди, которые находятся на острие атаки против передачи храма Церкви… — это, конечно, представители определенных политических сил, по понятным причинам», — сказал Владимир Легойда.

Он также заявил, что ждет приглашения представителям РПЦ принять участие в заседании комитета Госдумы по культуре по вопросу о передаче собора. По словам Легойды, обсуждение данной темы должно пройти «в спокойной, доброжелательной обстановке, и в дружеской и деловой при этом атмосфере».

28 января в Санкт-Петербурге на Марсовом поле прошли протестные акции, связанные с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По оценкам полиции, в них приняли участия около двух тысяч человек. Митингующие также потребовали отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В этот же день на Марсовом поле проходили митинги Национального освободительного движения (НОД) и православных активистов. По данным СМИ, к ним присоединились всего несколько десятков человек.

Ранее районный суд Петербурга отказался рассматривать иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ. При этом основания отказа не уточнялись.