Неизвестные удалили электронную переписку убийцы посла Карлова

Неизвестные удалили всю электронную переписку Мевлюта Мерта Алтынташа — убийцы посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

По данным издания, следователи, получившие доступ к ящику Алтынташа, обнаружили, что его пароль ранее был взломан с другой сим-карты, а вся переписка удалена около 21:30 19 декабря, то есть, спустя 2,5 часа после убийства Карлова в Анкаре. Отмечается, что данный факт подтверждает наличие у Алтынташа соучастников.

Ранее было установлено, что убийца Андрея Карлова пользовался почтовым сервером Gmail, в связи с чем власти Турции обратились к руководству Google с просьбой о помощи в проведении расследования.

5 января полицейские Турции арестовали пять человек в рамках расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова. На этой неделе турецкий суд арестовал двоих задержанных.