Полиция насчитала 2 тысячи участников акции протеста в Петербурге

В Петербурге на Марсовом поле в акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) приняли участия около двух тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Акция проходила в формате встречи с депутатами Законодательного собрания, в мероприятии приняли участие депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Максим Резник («Партия роста»)

В этот же день на Марсовом поле также проходили согласованные со Смольным митинги Национального освободительного движения (НОД) и православных активистов.