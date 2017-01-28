Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами мира

Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ на чемпионате Европы, проходящем в чешском городе Острава. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Cпортсменка из России в общей сложности набрала 229,71 балла. Оба показателя являются новыми мировыми рекордами. Второй стала другая россиянка Анна Погорилая (211,39), третьей — фигуристка из Италии Каролина Костнер (210,52).

Таким образом Медведева также получила звание двукратной чемпионки Европы. Прошлый рекорд в 228,56 балла поставила фигуристка из Южной Кореи Ким Ю На. Она установила его на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

Кроме того, в декабре 2016 года Евгения Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию и также превзошла мировое достижение с 233,57 балла в сумме, однако результаты национальных первенств не засчитываются в официальной классификации.