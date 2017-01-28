Эксперты назвали ошибки экипажа единственной версией гибели Ту-154 Минобороны

Расследующие обстоятельства катастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море эксперты исключили вариант технической неисправности самолета и считают ошибки экипажа единственной причиной трагедии. Об этом в субботу пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Издание уточняет, что эксперты пока не установили, какие конкретно ошибки мог совершить экипаж, так как официальное расследование продвигается медленно из-за проблем с расшифровкой бортового самописца. Этот прибор, по словам собеседника издания, является «катушечным магнитофоном образца 1980-х, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов».

Для помощи в восстановлении поэтапной картины специалисты обратились в Межгосударственный авиакомитет (МАК), в задачи которого входит расследование «гражданских» авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ.

«Коммерсантъ» также отмечает, что первоначально участники расследования должны были отчитаться об его итогах главе Минобороны Сергею Шойгу после новогодних праздников, но сроки пришлось постоянно переносить, а сейчас конкретная дата не назначена.

Ранее СМИ анонсировали обновление авиапарка Минобороны после крушения Ту-154 в Черном море, в которой погибли 92 человека, включая Елизавету Глинку (Доктор Лиза), артистов Ансамбля имени Александрова, журналистов и членов экипажа.