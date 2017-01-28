Митингующие против передачи Исаакия РПЦ потребовали отставки Полтавченко

Протестующие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в Санкт-Петербурге призвали уйти в отставку губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сообщает FlashNord.

По данным агентства, в акции, которая не была санкционирована городской администрацией, принимают участие около 400 человек. Она на проходит в формате встречи с депутатами. Безопасность на месте обеспечивают около 20 полицейских, на данный момент не поступало информации о задержаниях и каких-либо инцидентах.

В свою очередь, корреспондент газеты «Ведомости» сообщил, что состоянию на 13:30 по Москве на Марсовом поле собрались порядка 1000 человек. Среди выступивших на митинге — депутаты Законодательного собрания города Максим Резник, Борис Вишневский и Оксана Дмитриева. На месте также присутствуют представители уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова. Отмечается, что отличительным знаком участников встречи является синяя лента на одежде.

Как уточняет издание «Фонтанка», власти Петербурга отказались согласовывать встречу общественности города с депутатами на Марсовом поле по причине того, что это место ранее уже было заявлено под проведение акции представителями Национально-освободительного движения (НОД), которые в количестве около 700 человек намеревались выступить «против политики Центробанка и его кредитной ставки». Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек на этом же месте и в этот же день был намерен провести православный активист Иван Паньков.

Случайные прохожие. Хорошие #нерпц Фото опубликовано Maria Knyaginina (@rafimafi) Янв 28 2017 в 3:26 PST

Ранее районный суд Петербурга отказался рассматривать иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ. При этом основания отказа не уточнялись. Заявление поступило в суд от двадцати жителей Петербурга. В их числе оказались общественные активисты и депутаты Заксобрания города Борис Вишневский и Александр Кобринский. Они заявили, что считают это решение незаконным и нарушающим право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.