Упавшую на рельсы московского метро женщину заподозрили в намерении убить дочь

В Москве заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении женщины, которая упала на рельсы станции метро «Молодежная» вместе с девятилетней дочерью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой Следственный комитет России (СКР).

Инцидент произошел примерно в 11:43. Молодая женщина стояла у края платформы «Молодежная» и держала ребенка за руку. Внезапно она оступилась и вместе с ним упала на пути. Чтобы поднять пострадавших на платформу, пришлось на восемь минут отключить электроснабжение контактного рельса. Первоначально предполагалось, что женщина с ребенком упали на рельсы в результате инцидента с другим пассажиром.

По информации Следственного комитета, в настоящее время девятилетняя девочка находится в состоянии комы. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает, что записи камер видеонаблюдения, установленные на станции, свидетельствуют, что женщина с ребенком сама бросилась под приближающийся поезд метро. «Несмотря на экстренное торможение, которое предпринял машинист, состав наехал на потерпевших», — цитирует агентство источник в метрополитене.