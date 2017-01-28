Четверо россиян вошли в список ста величайших игроков НХЛ

Россияне Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров и Павел Буре попали в список 100 величайших игроков в истории американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг игроков опубликован на сайте лиги.

Национальная хоккейная лига решила составить список лучших игроков к столетию своего образования. Отбор проводило специальное жюри из 58 человек, которые в общей сложности имеют более 1800 лет хоккейного опыта.

Каждый член жюри составил список из 100 игроков, а каждый голос приравнивался к одному очку. Голосование прошло в июле-августе. В состав жюри вошли члены семьи НХЛ, в том числе владельцы, руководители, генеральные менеджеры, тренеры, игроки и журналисты.

Ранее, 1 января в Торонто, были объявлены 33 игрока из списка, которые выступали с 1917 по 1966 годы. Оставшиеся 67 были представлены в пятницу на специальном вечере в Лос-Анджелесе.