Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

Картина «Рай» признана лучшим игровым фильмом года по версии «Золотого орла», а ее автор Андрей Кончаловский получил национальную кинопремию за лучшую режиссуру, сообщает РИА Новости.

Награду Кончаловскому за лучший фильм вручила олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. «Сегодня 27 января — день памяти жертв Холокоста, надеюсь, что наш фильм внес свой вклад в то, чтобы это никогда нами не забывалось», — сказал Кончаловский на церемонии награждения.

Кроме того, по версии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, Юлия Высоцкая признана лучшей актрисой. Награду за лучшую мужскую роль получил Иван Янковский за работу в фильме «Дама пик». Актер Василий Ливанов получил «Золотого орла» из рук режиссера Никиты Михалкова за выдающийся вклад в историю российского кинематографа.

Церемония вручения национальной кинематографической премии проходила 27 января в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».

Ранее стало известно, что «Рай» Кончаловского не вошел в число номинантов на «Оскар».