Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 января 2017, суббота, 13:45
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
28 января 2017, 11:22
Андрей Кончаловский кино

Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

Андрей Кончаловский на съемках фильма «Рай»
Андрей Кончаловский на съемках фильма «Рай»
фото:www.tatler.ru

Картина «Рай» признана лучшим игровым фильмом года по версии «Золотого орла», а ее автор Андрей Кончаловский получил национальную кинопремию за лучшую режиссуру, сообщает РИА Новости.

Награду Кончаловскому за лучший фильм вручила олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. «Сегодня 27 января — день памяти жертв Холокоста, надеюсь, что наш фильм внес свой вклад в то, чтобы это никогда нами не забывалось», — сказал Кончаловский на церемонии награждения.

Кроме того, по версии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, Юлия Высоцкая признана лучшей актрисой. Награду за лучшую мужскую роль получил Иван Янковский за работу в фильме «Дама пик». Актер Василий Ливанов получил «Золотого орла» из рук режиссера Никиты Михалкова за выдающийся вклад в историю российского кинематографа.

Церемония вручения национальной кинематографической премии проходила 27 января в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».

Ранее стало известно, что «Рай» Кончаловского не вошел в число номинантов на «Оскар».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Церемония вручения Нобелевской премии. Архивное фото
Норвегия: спецслужбы РФ пытались помешать получению Нобелевки Порошенко
Евгения Медведева
Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами мира
Владимир Путин говорит по телефону
В Белом доме уточнили время телефонного разговора Путина и Трампа
У места катастрофы Ту-154 в Сочи.
Ошибки экипажа названы единственной версией гибели Ту-154 Минобороны
Андрей Кончаловский на съемках фильма «Рай»
Фильм Кончаловского «Рай» получил «Золотого орла»
Архив новостей

Самое читаемое

Президент Украины Петр Порошенко
Порошенко ответил на предложение Трампа снять санкции с России
Кот-экстрасенсКот-экстрасенс
В Новосибирске купили кота со сверхспособностями за 5 млн рублей
Полиция
СМИ рассказали о приказе силовикам помешать выборам «вора в законе»
Авианосец "Адмирал Кузнецов"
«Адмирал Кузнецов» вошел в Ла-Манш в окружении кораблей НАТО
Беженцы с Украины
МВД подсчитало количество украинцев в России
13:23 В Минобороны РФ назвали сроки испытания новой противоракеты
12:54 в Новокузнецке возбудили уголовное дело после пропажи 12-летней девочки
12:44 Четверо россиян вошли в список ста величайших игроков НХЛ
12:21 Автомобиль сбил бригаду дорожных рабочих на Кутузовском проспекте
11:45 В Минске умер бывший участник ансамбля «Верасы» Александр Тиханович

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Василий Ключевский
Василий Осипович Ключевский
28 января 1841 года родился выдающийся историк Василий Ключевский.
11:22 Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»
10:57 Эксперты назвали ошибки экипажа единственной версией гибели Ту-154 Минобороны
10:38 В Белом доме уточнили время телефонного разговора Путина и Трампа
10:19 Машина стритрейсерши Багдасарян снова нарушила ПДД
09:50 Умер британский актер Джон Херт
09:30 В Норвегии обвинили Москву в попытке вмешаться в работу Нобелевского комитета
09:18 Минобрнауки подтвердило скорое назначение Зеньковича на пост замминистра
09:11 Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами мира
27.01 21:00 Капитализация Microsoft превысила 500 млрд долларов
27.01 20:34 Асад выступил против ограничения своих полномочий в проекте конституции РФ
27.01 20:16 Стала известна причина смерти Болотова
27.01 20:03 ВТО обязала Россию снизить пошлины на легкие грузовики
27.01 20:00 СМИ сообщили об отставке главы управления общественных проектов АП
27.01 19:49 Барселона решила ограничить поток туристов
27.01 19:29 Блогера Соколовского оставили под арестом до февраля
27.01 19:25 Ученые РАН заявили об опасности ГЭС в Монголии для Байкала
27.01 19:07 В Пензе введен режим ЧС
27.01 19:02 Госдума одообрила штрафы за опасное вождение
27.01 18:32 Умер экс-глава ЛНР Валерий Болотов
27.01 18:27 Суд отказался восстанавливать договор опеки на приемных детей с ВИЧ
27.01 18:08 В Госдуме подготовили проект закона об уголовном наказании за помехи скорой
27.01 18:00 В МВД объяснили задержания на Болотной «неправильными лозунгами»
27.01 17:51 ФАС нашла нарушение при постройке «Зенит-Арены» на 952 млн рублей
27.01 17:43 ЦБ обяжет банки отчитываться о деньгах госкорпораций
27.01 17:27 Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены санкций против РФ
27.01 17:25 СК завершил расследование дела Гайзера
27.01 17:05 Генпрокуратуре не понравился проект СПЧ об общественном контроле за НКО
27.01 17:04 Мосгорсуд рассмотрит справедливость приговора стритрейсеру Шамсуарову
27.01 16:45 Горбачев призвал Путина и Трампа отказаться от ядерной войны
27.01 16:35 Украина может отменить 8 марта и 9 мая
27.01 16:32 Сальмонелла следит за питанием мышей
27.01 16:26 Путин укрупнил ряд ядерных предприятий
27.01 16:06 «Ашан» на юге Москвы временно закрыли за нарушение санитарных норм
27.01 15:45 Петр Толстой возглавил делегацию России в Парламентской ассамблее ОБСЕ
27.01 15:32 Рогозин позвал руководство «Роскосмоса» на внеплановое совещание в Воронеж
27.01 15:09 ФСБ сообщила об отбитых кибератаках на Сбербанк и Альфа-банк
27.01 14:47 Экс-сотрудник ФК «Открытие» получил в Лондоне 12 лет тюрьмы
27.01 14:25 Суд Петербурга отказался принимать иск о законности передачи Исаакия РПЦ
27.01 14:08 Эмбрионов свиньи наделили человеческими клетками
27.01 14:03 Госдума поддержала создание реестра информационно значимых объектов
27.01 13:58 Президент Германии освободил своего вероятного сменщика с поста главы МИД
27.01 13:40 Минобороны заменит все легкие истребители на МиГ-35
27.01 13:33 В Кремле ответили на возможную отмену санкций США
27.01 13:25 Госдума распространила госзащиту на борющихся с террористами военных
27.01 13:17 СМИ назвали заподозренного в госизмене сотрудника ФСБ хакером
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.