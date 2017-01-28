В Минобороны РФ назвали сроки испытания новой противоракеты

Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы ПРО пройдут в ближайшие два-три года, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковника Ильгара Тагиева.

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1–2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», — сказал Тагиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Полковник также отметил, что средства перехвата, которые в настоящее время стоят на вооружении, не имеют аналогов в мире. «Достаточно сказать, что скорость ее [противоракеты] полета составляет не менее 3 километра в секунду, что превышает скорость пули в несколько раз», — пояснил он.

Тагиев подчеркнул, что уже существующая система ПРО способна защитить Москву от ударов всех существующих типов баллистических ракет «с вероятностью, близкой к стопроцентной». Кроме того, по его словам, существующая система ПРО Москвы и центрального промышленного района будет полностью обновлена через два-три года.

«В настоящее время на вооружении находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980–1990-е годы», — добавил Тагиев. Он подчеркнул, что работы по проекту перспективных противоракет позволят создать в стране систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками.

Ранее на этой неделе сообщалось, что армия Германии планирует обновить свои системы воздушной обороны ближнего радиуса действия в связи с предполагаемой угрозой со стороны России.