Рогозин назвал сроки возобновления запусков «Протонов»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что запуски ракет-носителей «Протон-М» будут возобновлены через три с половиной месяца. Об этом написал на своей странице в твиттере.

Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 мес.

Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.

Рогозин также сообщил, что причиной неполадок при производстве двигателей для ракеты-носителя «Протон-М» стала подмена документации и технологии.

Все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.

«Поблагодарил Центр Хруничева, специалисты которого сумели выявить допущенный в Воронеже брак и не допустить аварии», — написал Рогозин в другом твите.

Вице-премьер также поручил «лидеру космического двигателестроения НПО "Энергомаш" немедленно навести порядок на Воронежском механическом заводе, допустившем брак».

В декабре 2016 года произошла авария космического грузовика «Прогресс МС-04», который должен был доставить груз на МКС. Причиной аварии были названы неполадки в двигателе ракеты-носителя. После этого запуски «Протонов» были приостановлены.

Позже «Роскосмос» решил отозвать все двигатели для второй и третьей ступеней «Протонов», произведенные за последние несколько лет, из-за новых неполадок, обнаруженных в ходе наземных испытаний. В ходе расследования выяснилось, что при сборке двигателей вместо положенных по технологии драгоценных металлов использовались более дешевые элементы.