Виолончелист Ролдугин заявил о готовности снова выступить в Пальмире

Виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин готов еще раз поехать в Пальмиру с концертом, передает РИА Новости.

По его словам, в Пальмиру готов полететь и оркестр под управлением Валерия Гергиева. «Им же не сказали, что они летят в Пальмиру, а когда им сказали, там многие захотели, но девочек не брали», — рассказал Ролдугин в прямом эфире телеканала «Россия 24».

5 мая 2016 года на территории бывшего античного амфитеатра в Пальмире в Сирии состоялось выступление оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева. Концертная программа называлась «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены». В ней принимал участие, в частности, виолончелист Сергей Ролдугин. К участникам концерта в Пальмире по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин.