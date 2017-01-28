В Норвегии обвинили Москву в попытке вмешаться в работу Нобелевского комитета

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии заявила, что российские спецслужбы вмешивались в работу Нобелевского комитета с целью предотвращения присуждения премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. Об этом сообщает телеканал NRK.

В интервью телеканалу директор Нобелевского института в Осло Олаф Ньёльстад рассказал, что летом 2015 года российским международным информационным агентством Sputnik было опубликовано подложное письмо в посольство США в Норвегии.

Согласно документу, якобы выпущенному от лица спикера Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, Петр Порошенко требовал от американских дипломатов гарантий присуждения ему награды. Те, согласно тексту письма, заручились поддержкой двух из пяти членов Нобелевского комитета.

Через две недели после этого в Осло два человека, представившиеся российскими дипломатами, пришли на встречу с Олавом Ньёльстадом, недавно назначенным на пост секретаря норвежского Нобелевского комитета. Беседа между ними продлилась полтора часа. Как выяснили норвежские спецслужбы, один из пришедших к Ньёльстаду был сотрудником Службы внешней разведки России (СВР).

В PST охарактеризовали этот инцидент как организованную спецслужбами из России кампанию по дезинформации. Норвежская служба безопасности при этом не раскрыла имена сотрудников российского посольства, причастных к произошедшему. В PST также утверждают, что Москва ведет активную работу по организации влияния на ключевые должностные лица не только в Норвегии, но также в Швеции и Финляндии.

В свою очередь, в посольстве России в Норвегии телеканалу NRK подтвердили встречу двух российских дипломатов с главой Нобелевского комитета в июне 2015 года и назвали ее «визитом вежливости». Информацию о работе одного из них в СВР в посольстве назвали паранойей.