Турецкие отели пообещали россиянам 50-процентные скидки

Владельцы отелей в Турции посулили российским туристам в этом сезоне скидку 40-50 процентов к ценам 2015 года. Об этом, по информации Rambler News Service, заявил директор туроператора Anex Tour Нешет Кочкар в кулуарах саммита World Tourism Forum в Москве.

По его мнению, такая мера должна восстановить туристический поток из России.

«Я верю, что их [российских туристов] будет больше, чем в 2015 году. Потому что цена хорошая и российские туристы скучали по Турции», — цитирует агентство слова Кочкара.

Глава Anex Tour добавил, что турецкие отели «уже дали цены примерно наполовину меньше, чем в 2015 году, примерно на 40-50 процентов».

При этом представитель турецкого туроператора выразил уверенность, что отдых на египетских курортах после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом будет стоить еще дешевле, чем в Турции.