28 января 2017, 13:58
Серена Уильямс обыграла сестру в финале Открытого чемпионата Австралии
Американка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису-2017 (Australian Open), который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте соревнования.
В финале Серена обыграла свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4. Длительность матча составила 1 час и 21 минуту.
Победа на Открытом чемпионате Австралии стала для Серены Уильямс седьмой в карьере. Всего на ее счету 23 победы на турнирах Большого шлема, что является рекордом среди теннисисток с начала Открытой эры в 1968 году.
В воскресенье, 29 января, на Australian Open состоится финал мужского турнира. В нем встретятся швейцарец Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
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