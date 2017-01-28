Серена Уильямс обыграла сестру в финале Открытого чемпионата Австралии

Американка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису-2017 (Australian Open), который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте соревнования.

В финале Серена обыграла свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4. Длительность матча составила 1 час и 21 минуту.

Победа на Открытом чемпионате Австралии стала для Серены Уильямс седьмой в карьере. Всего на ее счету 23 победы на турнирах Большого шлема, что является рекордом среди теннисисток с начала Открытой эры в 1968 году.

В воскресенье, 29 января, на Australian Open состоится финал мужского турнира. В нем встретятся швейцарец Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.