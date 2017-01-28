В Минске умер бывший участник ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Народный артист Белоруссии, участник популярного в СССР вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в своем Instagram сообщила дочь музыканта Анастасия.
«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в последний и очень непростой год», — написала она.
...Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.❤️ -- Reast in Peace, my love, my daddy❤️
Фото опубликовано Anastasiya Tihanovich (@atihanovich) Янв 27 2017 в 8:22 PST
Белорусский портал TuT.By уточняет, что в последнее время Александр Тиханович тяжело болел. Дата и место похорон певца пока не определены.
Александр Тиханович родился в Минске в 1952 году. Он окончил Белорусскую консерваторию, затем поступил в Суворовское училище, где начал выступать в военном оркестре. Помимо ансамбля «Верасы», сотрудничал в коллективе «Песняры», а впоследствии создал собственную группу, которую назвал «Минск».