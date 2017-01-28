В Минске умер бывший участник ансамбля «Верасы» Александр Тиханович

Народный артист Белоруссии, участник популярного в СССР вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в своем Instagram сообщила дочь музыканта Анастасия.

«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в последний и очень непростой год», — написала она.

Белорусский портал TuT.By уточняет, что в последнее время Александр Тиханович тяжело болел. Дата и место похорон певца пока не определены.

Александр Тиханович родился в Минске в 1952 году. Он окончил Белорусскую консерваторию, затем поступил в Суворовское училище, где начал выступать в военном оркестре. Помимо ансамбля «Верасы», сотрудничал в коллективе «Песняры», а впоследствии создал собственную группу, которую назвал «Минск».