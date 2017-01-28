ООН призвала Дональда Трампа возобновить прием беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции (IOM) призвали президента США Дональда Трампа продолжить прием беженцев в страну. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

В сообщении отмечается, что многолетняя политика США в отношении беженцев «создала беспроигрышную ситуацию»: она спасала жизни самых уязвимых людей в мире, которые затем укрепляли общество.

В ООН выразили готовность продолжаться сотрудничество с правительством США по вопросам беженцев, отметив, что нужды беженцев и мигрантов во всем мире еще никогда не были больше, чем сейчас.

Один из первых указов Дональда Трампа на посту президента США гласит, что Соединенные Штаты на неопределенное время прекращает прием сирийских беженцев, а также на 120 дней прекращается прием беженцев в целом. Кроме того, на 90 дней запрещается посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.