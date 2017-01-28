Минобрнауки подтвердило скорое назначение Зеньковича на пост замминистра

На пост замминистра образования и науки России в ближайшие дни будет назначен начальник кремлевского управления по общественным проектам Павел Зенькович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Минобрнауки Андрея Емельянова.

В свою очередь, издание «Газета.ру» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает, что Зенькович перейдет в министерство в качестве замминистра — статс-секретаря. По данным издания, преемником Зеньковича может стать заместитель начальника управления внутренней политики Сергей Новиков.

Днем ранее СМИ сообщили, что глава управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович уйдет в отставку. Источники отмечали, что Зенькович уйдет в Министерство образования, а его место может занять Сергей Новиков.