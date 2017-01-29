Трамп приказал атаковать штаб «Аль-Каиды» в Йемене

Президент США Дональд Трамп санкционировал военную операцию американского спецназа по атаке штаба террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), сообщает Reuters.

В Пентагоне уточнили, что в ходе атаки в Йемене ликвидирован один из лидеров местного крыла «Аль-Каиды», а также 13 боевиков. По данным местных медиков, погибли около 30 человек, включая десять женщин и троих детей. Убит один спецназовец.

Целью операции при этом являлся сбор информации, которая «поможет предотвратить планирование будущих террористических атак», подчеркивают в Пентагоне.

Ранее Трамп приказал правительству начать поиски новых союзников в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).