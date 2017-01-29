Вступило в силу соглашение о российской военной базе в Киргизии

29 января 2017 года вступает в силу соглашение между Россией и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы в Киргизии, подписанное в 2012 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с соглашением воинские формирования Вооруженных сил РФ, находящиеся на территории Киргизской Республики на дату подписания соглашения, преобразуются в объединенную военную базу.

Российская сторона ежегодно обязуется платить Киргизии за размещение базы более 4,5 млн долларов.

Срок действия соглашения – 15 лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.