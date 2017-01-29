29 января 2017, 13:14
Россияне выиграли супермикст на ЧЕ по биатлону
Российский дуэт Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен одержал победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском Душники-Здруй.
Россияне показали время 37 минут 10,2 секунды, использовав 7 дополнительных патронов.
Вторыми пришли представители Норвегии Ингрид Тандревольд и Ветле Кристиансен (+6,3 секунды, 7 дополнительных патронов), третьими стали поляки Кристина Гузик и Гжегож Гузик (+13,9 секунды, 5 дополнительных патронов).
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