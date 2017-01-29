Россияне выиграли супермикст на ЧЕ по биатлону

Российский дуэт Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен одержал победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском Душники-Здруй.

Россияне показали время 37 минут 10,2 секунды, использовав 7 дополнительных патронов.

Вторыми пришли представители Норвегии Ингрид Тандревольд и Ветле Кристиансен (+6,3 секунды, 7 дополнительных патронов), третьими стали поляки Кристина Гузик и Гжегож Гузик (+13,9 секунды, 5 дополнительных патронов).