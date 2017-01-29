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29 января 2017, 17:52
происшествия Севастополь

СМИ сообщили о самодельной бомбе в порту Севастополя

Севастопольский морской порт
Севастопольский морской порт

На территории морского порта Севастополя найден подозрительный предмет, предположительно – самодельное взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

Собеседника агентства уточнил: «В обычном целлофановом пакете находилось, предварительно, взрывное устройство и мобильный телефон».

Обнаружившие подозрительный предмет сотрудники порта уведомили об этом правоохранительные органы. Информация о взрывном устройстве проверяется.

Движение в бухте ограничено, территория порта оцеплена.

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