29 января 2017, 17:52
СМИ сообщили о самодельной бомбе в порту Севастополя
На территории морского порта Севастополя найден подозрительный предмет, предположительно – самодельное взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
Собеседника агентства уточнил: «В обычном целлофановом пакете находилось, предварительно, взрывное устройство и мобильный телефон».
Обнаружившие подозрительный предмет сотрудники порта уведомили об этом правоохранительные органы. Информация о взрывном устройстве проверяется.
Движение в бухте ограничено, территория порта оцеплена.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое