СМИ сообщили о самодельной бомбе в порту Севастополя

На территории морского порта Севастополя найден подозрительный предмет, предположительно – самодельное взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

Собеседника агентства уточнил: «В обычном целлофановом пакете находилось, предварительно, взрывное устройство и мобильный телефон».

Обнаружившие подозрительный предмет сотрудники порта уведомили об этом правоохранительные органы. Информация о взрывном устройстве проверяется.

Движение в бухте ограничено, территория порта оцеплена.