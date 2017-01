Канада согласилась принять мигрантов вместо США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в своем твиттере, что Канада готова принимать беженцев и мигрантов, которым указом американского президента Дональда Трампа запрещен въезд в США.

В сообщении Трюдо говорится: «Тех, кто бежит от преследования, войны и террора, Канада приветствует вне зависимости от их веры. Наша сила в том, что мы разные».

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada