Канада согласилась принять мигрантов вместо США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в своем твиттере, что Канада готова принимать беженцев и мигрантов, которым указом американского президента Дональда Трампа запрещен въезд в США.

В сообщении Трюдо говорится: «Тех, кто бежит от преследования, войны и террора, Канада приветствует вне зависимости от их веры. Наша сила в том, что мы разные».

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 января 2017 г.

Напомним, одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента США был запрет на неопределенное время принимать сирийских беженцев, на 120 дней прекратить прием беженцев в целом и ввести на 90 дней запрет посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Однако федеральный суд в Бруклине частично приостановил действие указа: запрет на въезд не может распространяться на тех, кто уже прибыл в США, а также на лиц с действующей американской визой.