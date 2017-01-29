Суд заморозил указ Трампа об ограничении въезда в США

Федеральный суд в Бруклине приостановил действие указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну выходцев из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, сообщает Reuters.

Решением суда запрет на въезд не может распространяться на тех, кто уже прибыл в США, а также на лиц с действующей американской визой. По словам представителя Министерства внутренней безопасности США, таких людей около 375 – 109 человек не пустили в США по прибытии, еще 173 человека не смогли сесть на борт самолета в аэропортах вылета.

Напомним, одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента США был запрет на неопределенное время принимать сирийских беженцев, на 120 дней прекратить прием беженцев в целом и ввести на 90 дней запрет посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

По утверждению Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), запрет на въезд коснулся и членов экипажей самолетов из указанных стран.