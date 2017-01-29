Посольство РФ в Лондоне обвинило BBC во лжи

Посольство России в Великобритании опубликовало в своем твиттере обвинительный пост в адрес британского телеканала BBC.

«Пост-правда BBC: Россия действительно различает террористов и bona fide (истинной – прим. "Полит.ру") вооруженной сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Лицензия на ложь?!».

BBC post-truth: Russia does distinguish between terrorists and bona fide armed Syrian opposition - see Astana talks. Licensed to lie?! pic.twitter.com/pQdxIvyN0X — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 января 2017 г.

Данный твит появился после выхода на сайте BBC материала о телефонной беседе российского лидера Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, в которой обсуждалась в числе прочих и тема борьбы с терроризмом.

При этом в материале BBC говорилось: «Россия считает террористами всех повстанцев в Сирии, настроенных против Асада. Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада» (цитата по РИА Новости).