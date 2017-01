Посольство РФ в Лондоне обвинило BBC во лжи

Посольство России в Великобритании опубликовало в своем твиттере обвинительный пост в адрес британского телеканала BBC.

«Пост-правда BBC: Россия действительно различает террористов и bona fide (истинной – прим. "Полит.ру") вооруженной сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Лицензия на ложь?!».

BBC post-truth: Russia does distinguish between terrorists and bona fide armed Syrian opposition - see Astana talks. Licensed to lie?! pic.twitter.com/pQdxIvyN0X