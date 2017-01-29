Премьер Сербии пообещал отмену санкций против РФ сразу после США

Премьер-министр Сербии Роберт Фицо заявил в телевизионном эфире, что Евросоюз отменит антироссийские санкции сразу после того, как это сделают США, сообщает РИА Новости.

Фицо отметил: «Я верю, что как только США отменят санкции, то это же самое быстро сделает и Евросоюз, ибо мы сами забиваем голы в собственные ворота».

При этом сербский премьер признал, что ЕС находится «на побегушках у Америки, когда речь идет о некоторых темах. Я думаю, что мы больше следили за тем, что говорят США, нежели что мы сами, в Евросоюзе, реально хотим».

Напомним, власти Сербии неоднократно выражали стремление к отмене санкций против России. Так, президент Сербии Томислав Николич заверил, что не собирается вводить санкции в отношении России — даже если такова внешнеполитическая необходимость для Европейского союза. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что попытки давления на Белград с целью добиться согласования внешней политики с Евросоюзом по вопросу введения антироссийских санкций неприемлемы.