Школьницу из Нижнего Новгорода освободили из плена вербовщика террористов

Сотрудники правоохранительных органов освободили ученицу одной из нижегородских школ из плена вербовщика террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, 16-летняя ученица 11-го класса познакомилась с вербовщиком в социальной сети. Мужчина вошел в доверие, утверждая, что «девушку ждет богатое и успешное будущее, если она уедет с ним, а родителям и друзьям она якобы не нужна». В результате после конфликта со сверстниками и домашней ссоры девушка сбежала из дома.

Родители сообщили о пропаже дочери в правоохранительные органы. Через трое суток девушку нашли в одном из дагестанских аулов. После освобождения она рассказала, что после ее побега вербовщика «будто подменили: он начал угрожать школьнице расправой, если она не поступит так, как он пожелает».

В пресс-службе Управления ФСБ по Нижегородской области допустили, что девушка могла попасть в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».