29 января 2017, 14:12
У Путина из Владимирской области родился брат Шойгу
В Александровском городском роддоме во Владимирской области родился мальчик, родители которого решили дать ему имя Шойгу – в честь министра обороны России, сообщает местное издание Gazetanga.ru.
Дедушка новорожденного Рахмон Джураев, который выбрал внуку имя, пояснил: «Он поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь».
Примечательно, что у новорожденного есть двоюродный брат, получивший имя в честь президента России – Путин.
Начальник местного отдела ЗАГС Екатерина Белоус заявила, что оснований для отказа в регистрации такого имени не имеется, к выписке ребенка из роддома будет готово свидетельство о рождении на полное имя Джураев Шойгу Хурмедович.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое