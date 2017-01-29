«Ла-Ла Ленд» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров США

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии продюсеров США как лучший фильм года, сообщается на официальном сайте премии.

Как правило, обладатель данной премии впоследствии получает и «Оскар» в аналогичной номинации. Напомним, «Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар» в 13 категориях.

Помимо «Ла-Ла Ленда» Гильдия продюсеров США отметила сериал «Очень странные дела», анимационную ленту «Зверополис» и документальный фильм «О. Джей: Сделано в Америке».