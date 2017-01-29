Россия завоевала шесть медалей ЧЕ по фигурному катанию

Российские спортсмены завоевали в общей сложности шесть медалей чемпионата Европы по фигурному катанию, прошедшего в чешском городе Острава.

В активе россиян – две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. В женском одиночном катании первые два места заняли Евгения Медведева и Анна Погорилая. Максим Ковтун и Михаил Коляда заняли второе и третье место в одиночном мужском катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли парное катание. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в танцах на льду.

Шесть медалей обеспечили России первое место в неофициальном общем зачете.