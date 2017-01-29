В Нидерландах не смогли расшифровать полученные от России данные по MH17

Следователи в Нидерландах не могут расшифровать информацию с радаров, переданную российской стороной в рамках расследования крушения малайзийского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом, пишет Standart со ссылкой на заявление нидерландской прокуратуры.

В заявлении отмечается, что указанные данные представлены в формате, не соответствующем международным стандартам. Следователи из Нидерландов отправили в Москву запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме: «Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация» (цитата по РИА Новости).

По версии совместной следственной группы, потерпевший крушение в июле 2014 года самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», который находился неподалеку от населенного пункта Первомайское, на подконтрольной сепаратистам территории.

Однако производитель «Буков», концерн «Алмаз-Антей», называет другое место запуска ракеты, подтвержденное тремя экспериментами, – населенный пункт Зарощенское, контролировавшийся в тот период Вооруженными силами Украины.