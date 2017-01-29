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29 января 2017, 16:52
журналисты НТВ стрельба Украина

Журналисты НТВ попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала НТВ попала под обстрел на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в сообщении канала.

Инцидент произошел около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в районе Макеевки, рассказал корреспондент Даниил Левин: «Был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю».

Никто из журналистов не пострадал.

Ранее представители ВСУ и ДНР обменялись обвинениями в обстрелах. В Минобороны Украины утверждают, что под огнем сепаратистов погибли трое военнослужащих, в самопровозглашенной республике заявляют о раненом мирном жителе.

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