Россиянам разрешили получать визу в ОАЭ при въезде в страну

Граждане России отныне смогут получать визу Объединенных Арабских Эмиратов непосредственно при въезде в страну. Соответствующее постановление подписал глава правительства ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщает RT.

На пограничных пунктах при въезде россиянам будут выдавать визу длительностью 30 дней с возможностью однократного продления на аналогичный срок.

Такое решение было принято в интересах укрепления стратегического сотрудничества между Россией и ОАЭ.