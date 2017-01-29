29 января 2017, 17:11
Россиянам разрешили получать визу в ОАЭ при въезде в страну
Граждане России отныне смогут получать визу Объединенных Арабских Эмиратов непосредственно при въезде в страну. Соответствующее постановление подписал глава правительства ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщает RT.
На пограничных пунктах при въезде россиянам будут выдавать визу длительностью 30 дней с возможностью однократного продления на аналогичный срок.
Такое решение было принято в интересах укрепления стратегического сотрудничества между Россией и ОАЭ.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое