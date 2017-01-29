Владимир Путин провел разговор с Дональдом Трампом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер поздравил своего нового коллегу с вступлением в должность и пожелал успехов в предстоящей работе.

Как отмечается в сообщении Кремля, «в ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».

Путин и Трамп обсудили борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова, а также затронули основные аспекты кризиса на Украине. Стороны договорились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

Российский и американский лидеры подчеркнули «важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений».

Касательно личной встречи, Путин и Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место ее проведения.

В завершение беседы, которая «прошла в позитивном и деловом ключе», лидеры двух стран условились поддерживать регулярные личные контакты. Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам, и напомнил о поддержке, которую Россия оказывала США на протяжении более чем двух столетий.