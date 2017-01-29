Рианна назвала Трампа аморальной свиньей

Певица Рианна подключилась к критике нового президента США Дональда Трампа. Известная исполнительница опубликовала в своем твиттере пост, в котором назвала главу государства свиньей.

«Отвратительно! Новости ужасающие! Америку разрушают прямо на наших глазах! Какой аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такую гадость (эвфемизм к слову bullshit, которое исполнительница, по всей видимости, подразумевает под BS – прим. "Полит.ру")».

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) 29 января 2017 г.

Напомним, одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента США был запрет на неопределенное время принимать сирийских беженцев, на 120 дней прекратить прием беженцев в целом и ввести на 90 дней запрет посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Рианна переехала в США из Барбадоса в 16 лет.