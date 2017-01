Рианна назвала Трампа аморальной свиньей

Певица Рианна подключилась к критике нового президента США Дональда Трампа. Известная исполнительница опубликовала в своем твиттере пост, в котором назвала главу государства свиньей.

«Отвратительно! Новости ужасающие! Америку разрушают прямо на наших глазах! Какой аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такую гадость (эвфемизм к слову bullshit, которое исполнительница, по всей видимости, подразумевает под BS – прим. "Полит.ру")».

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!