Великобритания впервые после холодной войны отправит эсминец в Черное море

Военно-морские силы Великобритании впервые за время, прошедшее после завершения холодной войны, направят в Черное море свой эсминец, пишет The Sunday Mail.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон прокомментировал это так: «Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины».

Предполагается, что эсминец HMS Diamond, на борту которого будут находиться до 60 морпехов, направится к берегам Украины для участия в миссии по охране британских военнослужащих, принимающих участие в «секретных учениях» на Украине.