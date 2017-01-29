Информатор WADA Степанова отказалась возвращаться в Россию

Бегунья Юлия Степанова, которая выступила информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила, что не хочет возвращаться в Россию, передает Associated Press.

Степанова отметила: «Если бы меня спросили об этом год назад, я бы ответила: "Да, мне бы очень хотелось выступать за Россию". Но теперь я передумала. И они меня не хотят видеть».

Это заявление прокомментировал бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, передает «Спорт-экспресс»: «Нежелание жить в России — ее личное дело. Степанова не так важна для нашей страны, чтобы столь много о ней говорить. Юлия — спортсменка третьего сорта. Сборной как профессионал она тоже не нужна».

Балахничев раскритиковал действия Степановой: «Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни. Из-за действий Степановой десятки, а может, даже и сотни спортсменов лишились возможности выступать на Олимпиаде. В чем состоит ее помощь? В том, что ни в чем не виновные атлеты, такие как Лена Исинбаева, не смогли стартовать на Играх? Чем же она такая заслуженная?».

Однако Степанова полагает, что «отношение к ней в России изменится», а люди поймут, что она «пыталась помочь спорту и атлетам».

Напомним, основанный на показаниях Степановой и ее супруга фильм немецкого телеканала ARD стал причиной начала масштабного антидопингового расследования и отстранения российской сборной по легкой атлетике от участия в Олимпиаде-2016.