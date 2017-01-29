В Генштабе РФ рассказали о проекте Конституции Сирии

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавлявший группу российских военных экспертов на переговорах в Астане по мирному урегулированию сирийского конфликта, раскрыл подробности проекта Конституции Сирии, подготовленного российской стороной, сообщает «Интерфакс».

Гаджимагомедов подтвердил, что в Астане документ был передан обеим сторонам – делегации официального правительства Сирии и сирийской оппозиции: «Важно отметить, что этот проект имеет рамочный характер, он призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства».

Представитель Генштаба также отметил: «Проектом новой конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним. При этом единственным источником власти должен являться многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ».

Подготовленный при участии сирийской диаспоры в России проект Конституции учитывает «как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи», подчеркнул Гаджимагомедов.

Ранее стало известно, что оппозиция Сирии отклонила российский проект Конституции страны.