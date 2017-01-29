В ходе КТО в Хасавюрте убиты три боевика

В ходе контртеррористической операции в дагестанском Хасавюрте убиты три боевика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

После того, как боевики отказались от предложения сдаться и открыли огонь, сотрудники правоохранительных органов начали штурм дома, в котором скрывались боевики. Дом практически полностью сгорел.

Данных о том, пострадали ли силовики в ходе штурма, нет.