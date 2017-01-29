СМИ назвали принца Чарльза угрозой срыва визита Трампа в Великобританию

Разногласия нового президента США Дональда Трампа и принца Уэльского Чарльза ставят под угрозу срыва государственный визит Трампа в Великобританию, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Издание пишет: «Дональд Трамп вовлечен в чрезвычайный дипломатический скандал с принцем Уэльским по вопросу изменения климата, что угрожает нарушить его государственный визит в Соединенное Королевство. Новый президент не хочет встречаться с принцем во время поездки в Великобританию в июне из-за их радикально различающихся взглядов на проблему мирового потепления».

Напомним, Трамп неоднократно называл аферой и выдумкой теорию о глобальных климатических проблемах, которую якобы создали китайцы, чтобы разрушить американскую промышленность. Принц Уэльский же занимается борьбой против изменения климата на протяжении последних 40 лет, пишет газета.

Предполагается, что Трамп в ходе визита в Великобританию встретится не с Чарльзом – первым в очереди наследования британского престола – а с его сыновьями, принцами Уильямом и Гарри.