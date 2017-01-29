Трамп поручил правительству найти новых союзников в борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп дал американскому правительству и в частности министру обороны США Джеймсу Мэттису поручение начать поиск новых партнеров в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), говорится в сообщении Белого дома.

В течение 30 дней Мэттису надлежит подготовить и представить план ликвидации ИГ, в рамках которого США и проведут поиск новых партнеров.

Напомним, борьба с терроризмом стала одним из центральных вопросов телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что США готовы сотрудничать с любой страной, заинтересованной в уничтожении боевиков ИГ.