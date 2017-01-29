Трамп запретил чиновникам США лоббирование иностранных интересов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на лоббистскую деятельность для чиновников американской администрации после их отставки, сообщает Reuters.

После отставки с государственных должностей американским чиновникам пожизненно запрещается выполнять работу в интересах иностранных государств и политических организаций. Любое иное лоббирование запрещено на протяжении пяти лет после отставки.

Signed some additional executive orders in the Oval Office moments ago- pic.twitter.com/fgIaVW5aJD — President Trump (@POTUS) 28 января 2017 г.

Напомним, подобные меры Трамп анонсировал еще до выборов, в ходе избирательной кампании. Бан на лоббистскую деятельность для бывших чиновников предусматривал «Контракт с американским избирателем» Трампа – план его действий в первые 100 дней президентства.