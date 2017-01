Трамп запретил чиновникам США лоббирование иностранных интересов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на лоббистскую деятельность для чиновников американской администрации после их отставки, сообщает Reuters.

После отставки с государственных должностей американским чиновникам пожизненно запрещается выполнять работу в интересах иностранных государств и политических организаций. Любое иное лоббирование запрещено на протяжении пяти лет после отставки.

