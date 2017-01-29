Водолазы в Сочи подняли из воды 38 обломков Ту-154

За минувшие сутки водолазы обнаружили и подняли на поверхность 38 обломков самолета Минобороны РФ Ту-154, который потерпел крушение в декабре минувшего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Всего за сутки водолазы совершили восемь погружений, работы по поиску обломков продолжаются.

Напомним, при крушении Ту-154, следовавшего в Сирию и остановившегося в Сочи на дозаправку, погибли 92 человека, в их числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза), члены Ансамбля им. Александрова, журналисты.

Как сообщают СМИ, расследующие обстоятельства катастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море эксперты исключили вариант технической неисправности самолета и считают ошибки экипажа единственной причиной трагедии.