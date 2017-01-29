Минобороны Украины заявило о трех убитых под Донецком военных

Представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в ходе боевых действий на востоке Украины 29 января погибли трое украинских военнослужащих, еще один ранен, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Мотузяника, боевые действия проходили в районе промзоны в Авдеевке, которая находится под контролем украинских властей. Минобороны Украины обвиняет сепаратистов в артиллерийском обстреле украинских позиций и попытке штурма.

Заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин, в свою очередь, обвинил в обстрелах украинских военных: «В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили три дома в Докучаевске, также частичные повреждения получил детский сад». Донецкое агентство новостей сообщает о мирном жителе Донецка, который получил ранение при обстрел.